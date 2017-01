21/01/2017 01:27

CALCIOMERCATO SAMPDORIA IBARBO / Nome nuovo per l'attacco della Sampdoria. I blucerchiati - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - starebbero pensando di riportare in Italia Ibarbo. L'attaccante colombiano di proprietà del Cagliari, oggi in forza al Panathinaikos, potrebbe essere il nuovo rinforzo per la squadra di Giampaolo.

M.S.