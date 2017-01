20/01/2017 23:49

CALCIOMERCATO MILAN LUIZ GUSTAVO INTER / Non solo Inter e Juventus per Luiz Gustavo. Il centrocampista brasiliano in forza al Wolfsburg - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - sarebbe finito nel mirino del nuovo Milan. Mirabelli e Fassone, che in questi giorni sono stati in Germania, sarebbe interessati al calciatore, in vista della prossima stagione, per il quale i tedeschi continuano a chiedere 15 milioni di euro.

M.S.