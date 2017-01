Calciomercato Roma, Miccichè: "Hiljemark? Non mi risulta. Quaison vorremmo tenerlo"

20/01/2017 23:33

CALCIOMERCATO ROMA HILJEMARK / Oscar Hiljemark si appresta a lasciare il Palermo, con il pressing costante della Dinamo Kiev sul calciatore seguito anche da Roma e Torino. E l'ulteriore conferma arriva dal vicepresidente del Palermo, Guglielmo Miccichè, che ai microfoni di 'Centro Suono Sport 101.5' si è soffermato pure su Robin Quaison, anche lui accostato ai giallorossi: "Roma? Per quello che riguarda Hijlemark non mi risulta. Lui è un giocatore che viene dato un po' a tutti. Si era partiti dallo Spartak Mosca, poi con la Dinamo Kiev sembrava la trattativa fosse conclusa. In seguito si è parlato di Sampdoria, Torino e ora la Roma. È un giocatore che certamente chi lo compra fa bene, su questo non c’è dubbio. Stessa cosa vale per Quaison, giocatore di livello con cui stiamo procedendo al rinnovo e vorremmo tenere. Può darsi che Quaison e Hijlemark interessino alla Roma, a dir la verità a me fino a ieri non risultava. Ho letto anche io sui siti dell’interesse dei giallorossi. Fino a ieri, Hijlemark era vicino alla Dinamo Kiev, poi qualcosa può darsi che lì si sia interrotta. Comunque rimane un giocatore che noi vorremmo cedere per fare cassa. Ribadisco: chi lo compra fa un buon acquisto, non lo so se lo prenderà la Roma, so che ci sono altre squadre sul giocatore".



L.P.