ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

20/01/2017 23:23

CALCIOMERCATO UDINESE SEGURA / L'Udinese - come spesso è accaduto in questi anni - guarda al Sudamerica per rinforzare la squadra. I bianconeri, secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, avrebbero presentato un'offerta di circa tre milioni di euro all'Envigado per Jorge Segura, difensore classe '97.

Un investimento, però, solo per il futuro visto il suo status da extracomunitario.