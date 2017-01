20/01/2017 23:02

BASTIA NIZZA BALOTELLI / Non basta il ritorno di Balotelli per conquistare i tre punti. Il Nizza non è andato oltre il pareggio sul campo del Bastia. Il match, valevole per la 21esima giornata di Ligue 1, si è chiuso sull' 1 a 1. Alla rete di Oniangue ha risposto Souquet. I rossoneri, chiaramente con una partita in più, hanno adesso un punto di vantaggio sul Monaco.

Bastia-Nizza 1-1

17' Onaingue, 33' Souquet

M.S.