20/01/2017 22:41

CALCIOMERCATO LAZIO CERCI / In uscita dall'Atletico Madrid, Alessio Cerci è ancora in cerca della sua prossima destinazione. Accostato anche alla Lazio, nelle ultime ore per l'esterno offensivo ex Torino si sarebbe fatto avanti il Las Palmas. Un'idea che, riferisce 'gazzamercato.it', potrebbe presto prendere quota.

L.P.