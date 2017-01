20/01/2017 21:41

CALCIOMERCATO GENOA COFIE / Spunta una nuova pista per il futuro di Isaac Cofie. Il centrocampista ghanese è in scadenza di contratto a fine stagione col Genoa e, riferisce 'gazzamercato.it', sarebbe finito nel mirino del Palermo, alla ricerca di un tassello in mezzo al campo.

L.P.