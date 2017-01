20/01/2017 21:17

CALCIOMERCATO INTER BIABIANY BOLOGNA / Jonathan Biabiany è uno dei calciatori in uscita dall'Inter. Il calciatore, quasi mai utilizzato in questa prima parte di stagione, è pronto a cambiare aria. L'esterno ex Parma - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - starebbe in attesa di una chiamata da parte del Bologna.

M.S.