20/01/2017 21:01

CALCIOMERCATO PALERMO CHIEVO SPOLLI / Non solo Sunjic per la difesa. Il Palermo sonda il mercato alla ricerca di un nuovo centrale per poter rinforzare il reparto arretrato della squadra di Corini. L'ultimo nome - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - porterebbe a Spolli del Chievo.

M.S.