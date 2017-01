20/01/2017 20:52

CALCIOMERCATO FIORENTINA / La Fiorentina fa sul serio per Benoit Costil. I 'viola' - secondo quanto riportato da 'Le10sport.com' - sarebbero in trattativa avanza contro il portiere, in scadenza di contratto a giugno col Rennes. L'estremo difensore preferirebbe la squadra italiana rispetto a club tedeschi o spagnoli. L'affare dovrebbe quindi andare in porto a costo zero in estate.

M.S.