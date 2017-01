20/01/2017 20:30

CALCIOMERCATO INTER GNOUKOURI PALERMO / Gnoukouri è pronto a lasciare l'Inter. Il centrocampista, che non sembra rientrare nei piani di Pioli, secondo quanto riportato da 'GazzaMercato', sarebbe finito nel mirino del Palermo, che sarebbe in vantaggio rispetto al Chievo. Sembra, invece, tagliato fuori il Crotone, destinazione che non ha convinto in pieno Gnoukouri.

M.S.