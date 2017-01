Calciomercato Inter, sfuma una pista per Ranocchia

20/01/2017 20:20

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA / Andrea Ranocchia sembra ormai destinato a lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato, almeno a titolo temporaneo. Il tecnico nerazzurro Stefano Pioli ha ribadito anche oggi in conferenza stampa la volontà di sfoltire la rosa ed in difesa, con l'arretramento di Gary Medel, il centrale umbro è il principale indiziato all'addio. Gli intermediari che curano la trattativa per l'uscita di Ranocchia avrebbero raggiunte Londra nelle scorse ore per sondare il terreno con diversi club interessati. Da questi va però tolto il West Ham, che ha già trovato il suo rinforzo. Come riferisce 'skysports.com', infatti, proprio in questi minuti José Fonte, in arrivo dal Southampton, avrebbe concluso positivamente le visite mediche che precedono le firme per gli 'Hammers'. Per Ranocchia, a questo punto, resta in corsa l'Hull City, oltre alla clamorosa ipotesi Chelsea circolata oggi.

L.P.