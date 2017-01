20/01/2017 20:15

GENOA CROTONE SIMEONE / Rientra l'allarme in casa Genoa. Mister Juric potrà contare su Simeone per la sfida contro il Crotone. L'attaccante, fermo ieri a causa dell'influenza, si è regolarmente allenato con il resto dei compagni. Dovrebbe esserci anche Izzo, dimesso dall'ospedale, che domani - come si legge sul sito ufficiale del club - è atteso a Pegli per la seduta di rifinitura.

M.S.