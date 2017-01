Calciomercato Manchester United, Bailly: "Qui a vita"

20/01/2017 19:57

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED/ Impegnato in Coppa d'Africa con il Senegal, Eric Bailly non smette di pensare al Manchester United. Il difensore ex Villarreal ha giurato amore eterno ai 'Red Devils': "Spero di poter giocare al Manchester United per tutta la mia vita - le parole di Bailly rport Sto veramente bene qui, il Manchester United è un grande club e sono onorato di poterci giocare. Spero di continuare a dare il meglio e diventare un grande giocatore di questa squadra".

S.F.