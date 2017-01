Calciomercato West Ham, colpo di scena: il Marsiglia abbandona Payet

20/01/2017 19:46

CALCIOMERCATO WEST HAM/ Il Marsiglia si chiama fuori per Dimitri Payet: stando a quanto riferito da 'Sky Sports', il club transalpino avrebbe ritirato l'offerta di 30 milioni di euro presentata al West Ham per il talento francese da giorni in rotta con la società. La notizia arriva dopo che i dirigenti degli 'Hammers' avevano seriamente iniziato a pensare di denunciare l'OM presso la FIFA per aver allacciato contatti diretti con il calciatore senza passare prima dal club proprietario del suo cartellino. La volontà di Payet resta quella di tornare a vestire la maglia del Marsiglia, ma l'Olympique in questo momento ha capito che sarà difficile ingaggiarlo durante il mercato di gennaio e si sta già guardando attorno alla ricerca di un'alternativa. Per Payet, oltre alla permanenza da seprato in casa al West Ham, restano in piedi le ipotesi Chelsea e Manchester United, oltre al 'salvagente' Cina. Difficile, invece, vederlo in Italia: Juventus, Roma e Inter, in tempi non sospetti, hanno manifestato interesse nei suoi confronti, ma aprire una trattativa a meno di due settimane dalla fine della finestra invernale di trasferimenti appare proibitivo.

S.F.