21/01/2017 05:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Nuova avventura per Nicolò Pozzebon, giovane talento di proprietà della Juventus. L'attaccante classe '97 è andato in prestito al Piacenza, come annunciato dalla stessa società biancorossa. Pozzebon ha giocato la prima parte di stagione nel Groningen. Insieme a lui, il club di Lega Pro ha ufficializzato anche l'arrivo di Andrea Nobile dall’Abano Calcio.

M.D.A.