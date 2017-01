Calciomercato Milan, UFFICIALE: preso Deulofeu!

20/01/2017 19:23

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU/ AGGIORNAMENTO ORE 19:50 - E' arrivata anche l'ufficialità: il Milan - attraverso i propri canali ufficiali - ha dato il benvenuto a Gerard Deulofeu. Il calciatore spagnolo arriva in prestito secco fino al termine della stagione

ORE 19:23 - Si è sbloccata definitivamente l'estenuante trattativa con l'Everton per portare Gerard Deulofeu al Milan. Come annunciato da 'Sky Sport', il club inglese ha dato l'ok per il prestito secco oneroso da 600/700 mila euro dell'esterno offensivo spagnolo fino al termine della stagione in corso. Deulofeu è da considerarsi un nuovo giocatore del Milan: previsto già nella giornata di domani l'arrivo in Italia per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che farà di lui un elemento a disposizione di mister Vincenzo Montella. Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it che già nei giorni scorsi aveva annunciato l'apertura dell'Everton al prestito di Deulofeu al Milan.

S.F.