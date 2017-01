VIDEO - LE ULTIME DI CM.IT: il telegiornale serale del 20 gennaio

20/01/2017 19:07

ULTIME CM.IT TELEGIORNALE / Torna il consueto appuntamento con le ultime di Calciomercato.it: come di consueto, la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle notizie di calciomercato del giorno. L'Inter lavora sulle uscite, con Ranocchia e Santon finiti nella lista dei partenti. Pioli: "Aspetto qualche cessione". La Fiorentina, con un comunicato ufficiale, ha annunciato di non aver mai trattato per la cessione di Kalinic. Fronte Roma: è forte il pressing su Hiljemark del Palermo.

S.F.