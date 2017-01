Coppa d'Africa, Costa d'Avorio-Congo 2-2: altro pareggio per gli 'Elefanti'

20/01/2017 18:53

COPPA D'AFRICA / Pareggio tra Costa d'Avorio e Congo nella seconda partita del 'Girone C' della Coppa d'Africa. I gol di Bony (al 26') e Serey (al 68') hanno evitato la sconfitta agli 'Elefanti', che erano andati in svantaggio dopo il gol di Kebano al 10' (l'altro gol del Congo porta la firma di Kabananga). Con questo punto, il Congo mantiene il primato in classifica, mentre la Costa d'Avorio è momentaneamente seconda, in attesa del match tra Marocco e Togo.

Costa d'Avorio-Congo 2-2: 10' Kebano (C); 26' Bony (CA); 29' Kabananga (C); 68' Serey (CA)

Classifica 'Girone C': Congo 4, Costa d'Avorio 2, Togo 1, Marocco 0.

M.D.A.