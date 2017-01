Stati Uniti, Trump giura da Presidente: "Il potere torna al popolo"

20/01/2017 18:55

GIURAMENTO TRUMP/ Davanti alla folla radunata a Capitol Hill, Donald Trump ha pronunciato il giuramento da nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America: "Giuro solennemente che eseguirò con fedeltà l'incarico di presidente degli Stati Uniti. Con le mie migliori capacità difenderò la loro Costituzione. Dio, aiutami a far questo - ha annunciato il 45mo leader degli USA - Con me il potere torna dalle èlite al popolo. Comprate americano, assumete americani. Basta con i politici che si lamentano e non fanno nulla per cambiare. Basta spendere miliardi per difendere gli altri. Ogni mio respiro sarà dedicato al lavoro, al benessere, alla sicurezza dei cittadini. Tornerà il lavoro e torneranno i confini".

S.F.