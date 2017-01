Chievo-Fiorentina, Maran: "Peccato per le assenze. Il mercato incide"

20/01/2017 18:40

CHIEVO FIORENTINA MARAN / Rolando Maran ha analizzato in conferenza stampa il momento del suo Chievo, alle prese con la difficile sfida contro la Fiorentina. Il tecnico è partito dalle possibili defezioni: "Stamattina qualcuno s'è allenato, altri elementi sono con l'influenza. Bisogna aspettare domani per vedere chi sarà disponibile. Tra gli assenti ci saranno Frey, ma anche Radovanovic per squalifica, oltre Spolli e Rigoni. Cacciatore ha fatto qualche allenamento in più, Hetemaj veramente pochi. E' un peccato, è un momento delicato e tutti vorrebbero dare il proprio contributo. La Fiorentina è una delle squadre più difficili da affrontare. Ha palleggio, ti fa girare spesso a vuoto. Bisognerà essere corti, colmando le distanze in modo facile. Mercato? E' un momento particolare, si fanno tanti nomi. Ci sono state delle uscite, questo aspetto va a incidere nello spogliatoio. Classifica? Cerchiamo di non guardarla, è la medicina vincente per trovare nuovi stimoli e fare meglio".

M.D.A.