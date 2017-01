20/01/2017 18:25

CALCIOMERCATO SAMPDORIA/ Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, ha commentato così le voci di mercato che parlano di un possibile ritorno in gialloblu di Pavlovic, terzino attualmente di proprietà della Sampdoria: "Pavlovic a Frosinone? Al momento sono solamente rumors di mercato - ha spiegato in conferenza stampa il patron frusinate - ancora non c'è nulla di concreto".

S.F.