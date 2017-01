Calciomercato Atalanta, vicino il colpo a centrocampo

20/01/2017 18:03

CALCIOMERCATO ATALANTA CRISTANTE / Atalanta alle prese con il dopo Gagliardini. La cessione del forte centrocampista all'Inter ha lasciato un vuoto nella linea mediana di Gasperini. Così, la società, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', sta ultimando le pratiche per il trasferimento in prestito di Bryan Cristante, calciatore di proprietà del Benfica e attualmente al Pescara. Lunedì dovrebbe già essere a Zingonia per effettuare le visite mediche.

M.D.A.