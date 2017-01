Genoa, problemi per Izzo e Simeone: il comunicato UFFICIALE

20/01/2017 18:14

NEWS GENOA/ Il Genoa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato il seguente bollettino medico per informare sulle condizioni fisiche di Izzo e Simeone in vista della sfida di campionato contro il Crotone: "Non si ferma intanto l’emergenza che sta colpendo l’organico falcidiato dalle assenze. Izzo è in ospedale per un attacco di gastroenterite virale. A riposo è rimasto inoltre Simeone per i postumi della sindrome influenzale che lo aveva messo fuori gioco per il match allo stadio Olimpico con la Lazio". Entrambi sono recuperabili per domenica, ma Juric ha allertato sia Orban che Pinilla.

S.F.