Calciomercato Sampdoria, Cassano rifiuta la Cina e annuncia: "Chiesta la risoluzione"

20/01/2017 17:50

CALCIOMERCATO SAMPDORIA / Antonio Cassano valuta la miglior soluzione per il suo futuro. Il talento barese, da tempo in rotta con la Sampdoria, ha fatto il punto sulla sua situazione partendo dalle offerte provenienti dalla Cina: "Che ci vado a fare lì? Ora torno a casa dalla mia famiglia, è un giorno felice per me, questo - ha esordito a 'Sky' - Risoluzione? L’ho chiesta, attendo che mi facciano sapere. Ora sto bene, mi diverto con i ragazzi. Sono felice”. Calciomercato.it ha già anticipato l'interesse dei club cinesi per Cassano. Il calciatore, però, a meno di offerte irrinunciabili, è destinato a rifiutare.

M.D.A.