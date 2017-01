Calciomercato Napoli, Capozucca smentisce la trattativa in attacco

20/01/2017 17:33

CALCIOMERCATO NAPOLI CAGLIARI / Futuro ancora da definire per Omar El Kaddouri. Il forte centrocampista offensivo del Napoli, che agli ordini di Sarri non trova spazio con regolarità, potrebbe lasciare presto il club. Tuttavia, Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha smentito le voci sull'interesse dei sardi: "El Kaddouri rifiuta il Cagliari? Per rifiutare il Cagliari dovrebbe esserci stata prima una richiesta e noi in quel ruolo siamo già coperti e non abbiamo necessità di sostituire nessuno - spiega a 'Radio Crc' - Non c’è mai stato nessun tipo di contatto col Napoli". El Kaddouri al momento è impegnato in Coppa d'Africa con la Nazionale marocchina.

M.D.A.