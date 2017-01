Calciomercato Fiorentina, comunicato UFFICIALE: "Mai nessuna trattativa per Kalinic"

Alessio Lento (@lentuzzo)

20/01/2017 17:25

FIORENTINA KALINIC CINA - Continua a far discutere la trattativa che ha coinvolto Nikola Kalinc e la Cina. Dopo le parole del calciatore, che ha respinto per ora le avance dei cinesi, arriva anche il comunicato ufficiale della Fiorentina a spegnere (definitivamente?) le voci sul futuro del centravanti croato. Dichiarazioni, quelle del 29enne calciatore, che hanno stupito, in tutti i sensi: favorevolmente i tifosi viola che già pensavano di dover fare a meno del calciatore, negativamente il Tianjin Quanijan di Cannavaro che sembrava ormai avere in pungo Kalinic. Un affare quasi definito, un investimento da 38/40 milioni di euro per il cartellino e 12 all'anno per il calciatore, come Calciomercato.it vi ha raccontato nei giorni scorsi. Nel frattempo, il procuratore del calciatore, Erceg, è partito alla volta di Firenze dove stasera incontrerà il suo assistito.

Calciomercato, la Fiorentina: "Mai trattato per cedere Kalinic"

Novità, dunque, sono attese in serata. Ma il calciomercato Fiorentina, attraverso il proprio sito, ha diramato un comunicato ufficiale riguardante proprio le dichiarazioni rilasciate quest'oggi a 'Sportske Novosti' da Kalinic. "La Fiorentina apprende con grande piacere e soddisfazione le dichiarazioni rilasciate da Nikola Kalinić alla stampa croata e la sua intenzione di voler restare a Firenze per proseguire in maglia viola la sua carriera. La Fiorentina non si è mai seduta a nessun tavolo di trattativa per la cessione del giocatore in quanto considera Kalinić un punto di forza della squadra avendo fissato una importante clausola rescissoria, proprio per scoraggiare eventuali acquirenti". E' la parola fine?