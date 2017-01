Calciomercato Juventus, Allardyce 'allontana' Evra

20/01/2017 17:10

JUVENTUS EVRA CRYSTAL PALACE - Sono tanti i club sulle tracce di Patrice Evra. Il 35enne esterno sinistro francese potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato, il calciatore sta riflettendo sul suo futuro. E di Evra ha parlato il manager di uno dei club interessati: "Se ci sono stati progressi? No, ad oggi no", ha risposto Sam Allardyce del Crystal Palace alle domande poste in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Everton.

A.L.