Calciomercato Frosinone, Stirpe: "Difficoltà con Cojocaru. Bertoncini ha offerte"

21/01/2017 02:39

CALCIOMERCATO FROSINONE/ Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, intervenuto in conferenza stampa per aggiornare i tifosi sulle novità nella costruzione del nuovo stadio, ha trovato il tempo anche di parlare di mercato: "Cojocaru? Attualmente siamo in difficoltà perché il Crotone non ha ancora chiarito come vuole darci il giocatore, ma comunque puntiamo sul ragazzo - Bertoncini? E' seguito da diverse squadre di Lega Pro, ha offerte e vedrmo dove andrà. L'addio di Gucher? E' stato trattato come un figlio, ma nessuno è un eroe, gli eroi sono i tifosi che mandano avanti le società".

S.F.