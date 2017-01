Chievo-Fiorentina, i convocati di Paulo Sousa

20/01/2017 16:36

CHIEVO FIORENTINA CONVOCATI - Sono 23 i convocati di Paulo Sousa, allenatore della Fiorentina, per l'anticipo di domani pomeriggio in casa del Chievo. Non è incluso nella lista ovviamente lo squalificato Kalinic, al centro in questi giorni dei rumors di calciomercato che lo vogliono in Cina.



I convocati di Sousa: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Hagi, Ilicic, Babacar, Milic, Olivera, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino.



G.M.