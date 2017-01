20/01/2017 15:55

CHIEVO FLORO FLORES BARI - Antonio Floro Flores è il nuovo attaccante del Bari. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club pugliese ha reso noto l'ingaggio del 33enne calciatore napoletano in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A. Un innesto di assoluto valore per la squadra di mister Colantuono.

A.L.