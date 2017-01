Juventus-Lazio, carica Bonucci: "Non possiamo più sbagliare"

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

20/01/2017 15:45

JUVENTUS LAZIO BONUCCI - Suona la carica Leonardo Bonucci. Il senatore della Juventus vuole cancellare la disfatta contro la Fiorentina e ripartire subito nel delicato match di domenica con la Lazio. Per le news Juventus, le avversarie per la lotta scudetto si sono rifatte sotto con la Roma a -1 dalla capolista, anche se l'undici di Allegri dovrà recuperare ancora la gara contro il Crotone. La strigliata al gruppo bianconero arriva direttamente da uno dei leader dello spogliatoio: "Alla Juventus non è permesso sbagliare due partite di fila, Firenze ci insegna che da qui alla fine non possiamo più sbagliare - ha dichiarato il difensore della Nazionale a 'Sky Sport' - Si è detto tanto in questi mesi dopo aver perso delle partite importanti e stavolta non abbiamo più margine di errore. Questa è l'occasione per dimostrare ancora una volta di essere i più forti in Italia e di potercela giocare anche in Europa".

Juventus-Lazio, le dichiarazioni di Bonucci

Bonucci ha poi avuto parole di elogio per gli avversari, menzionando tra gli altri anche l'ex della contesa Ciro Immobile, accasatosi nel calciomercato estivo nel sodalizio biancoceleste: "La Lazio è cresciuta tanto con Inzaghi soprattutto nel proporre gioco, è una squadra difficile da affrontare - ha spiegato il numero 19 della Juventus - Immobile e Felipe Anderson sono molto pericolosi nelle ripartenze ed è una squadra che ha qualità nel proprio undici. Si sacrificano molto: è questo il loro segreto. Noi dovremmo essere bravi a fermare le loro ripartenze".