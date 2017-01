VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 21a giornata giornata: consigli e top 11

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

20/01/2017 15:50

FANTACALCIO SERIE A VENTUNESIMA GIORNATA - Torna in campo la Serie A che ha in agenda la 21a giornata. Sabato doppio anticipo: alle 18 Chievo-Fiorentina e alle 20.45 il big match tra Milan e Napoli. Domenica alle 12.30 altra sfida di cartello tra Juventus e Lazio. Cinque gare alle 15: Bologna-Torino, Empoli-Udinese, Genoa-Crotone, Palermo-Inter e Pescara-Sassuolo. Alle 18 Atalanta-Sampdoria. Il posticipo delle 20.45 vedrà impegnate Roma e Cagliari. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 21a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.



Fantacalcio: top 11 e consigli 21a giornata Serie A

(3-4-3): Szczesny; Astori, Manolas, Conti; Nainggolan, Milinkovic-Savic, Perisic, Mertens; Higuain, Icardi, Berardi.

Panchina: Skorupski; Acerbi, Caldara; Di Francesco, Bonaventura; Petagna, Chiesa.

CHIEVO-FIORENTINA sabato ore 18

CHI SCHIERARE: Birsa e Pellissier, vecchia guarda clivense. Astori e Chiesa, i migliori in casa viola.

CHI EVITARE: Castro, distratto dalle voci di mercato. Olivera: c'è di meglio in giro.

FATTORE BONUS: Sorrentino può esaltarsi. Bernardeschi: ha il bonus in canna.



MILAN-NAPOLI sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Bonaventura e Suso per scardinare la retroguardia di Sarri. Mertens ed Hamsik: imprescindibili per il Napoli.

CHI EVITARE: Abate, contro Insigne c'è da sudare. Strinic: stesso discorso nei confronti di Suso.

FATTORE BONUS: Donnarumma si esalta nei big match. Zielinski: variabile impazzita.



JUVENTUS-LAZIO domenica ore 12.30

CHI SCHIERARE: Higuain e Pjanic, l'ultima allo 'Stadium' è stata uno spettacolo. Milinkovic-Savic e Felipe Anderson: possono far impazzire la Juve.

CHI EVITARE: Chiellini, momento negativo. Wallace: troppi disimpegni 'leggeri' in difesa.

FATTORE BONUS: Dybala, con la Lazio ha un conto aperto. Immobile: gol dell'ex?



BOLOGNA-TORINO domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Dzemaili e Di Francesco, anima del Bologna. Iago e Benassi: cuore granata dal bonus facile.

CHI EVITARE: Kraft, leggermente discontinuo. Ljajic: può aver incassato il colpo del rigore sbagliato in Coppa Italia.

FATTORE BONUS: Krejci è sempre pericoloso. Barreca: in crescita.



EMPOLI-UDINESE domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Skorupski e Pucciarelli, spina dorsale azzurra. Thereau e De Paul: possono essere mortiferi.

CHI EVITARE: Saponara, abulico e con le polveri bagnate. Kums: spesso in discussione.

FATTORE BONUS: Mchedlidze, talento discontinuo. Fofana: occhio alle imbucate.



GENOA-CROTONE domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Cataldi e Pinilla, nuovo corso per ripartire. Stoian e Falcinelli: ora o mai più.

CHI EVITARE: Edenilson, non bene nelle ultime uscite. Rohden: davvero deludente.

FATTORE BONUS: Rigoni, spesso letale su calcio piazzato. Ferrari: occhio ai corner.



PALERMO-INTER domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Quaison e Nestorovski, gli unici a salvarsi. Perisic e Icardi: forma stratosferica.

CHI EVITARE: Posavec, pomeriggio molto complicato. Ansaldi: ancora non convince appieno.

FATTORE BONUS: Rispoli può regalare soddisfazioni. Gagliardini: prima gioia in nerazzuro?



PESCARA-SASSUOLO domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Caprari e Cristante, alfieri di Oddo. Aquilani e Berardi: nuove e antiche certezze per Di Francesco.

CHI EVITARE: Benali, poco a suo agio in fascia. Letschert: la mancanza di Cannavaro si fa sentire.

FATTORE BONUS: Gilardino, il pedigree è importante. Politano: è tornato.



ATALANTA-SAMPDORIA domenica ore 18

CHI SCHIERARE: Conti e Petagna, la meglio gioventù. Muriel e Silvestre: uomini chiave per Giampaolo.

CHI EVITARE: Grassi, il ritorno a casa finora non ha convinto. Quagliarella: svampito.

FATTORE BONUS: Gomez, anche se è da valutare. Schick: anche dalla panchina può essere decisivo.



ROMA-CAGLIARI domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: Strootman e Nainggolan, grinta e bonus per Spalletti. Barella e Farias: vivaci e pericolosi.

CHI EVITARE: pericolo cartellino per De Rossi. Rafael: lasciate perdere.

FATTORE BONUS: Dzeko vuole vendicare l'erroraccio su rigore. Borriello: ex col piede caldo.