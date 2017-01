Chelsea, Conte sbotta: "Solo speculazioni su Diego Costa"

20/01/2017 15:34

CHELSE CONTE COSTA - Antonio Conte 'stoppa' Diego Costa. Il manager del Chelsea ha escluso con forza delle possibili frizioni e un'eventuale partenza in questo calciomercato di gennaio dell'ariete con passaporto spagnolo: "Vuole restare al Chelsea, è veramente felice di giocare con noi. Non ci sono problemi - ha dichiarato l'allenatore italiano in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Hull City - Ho sentito un sacco di speculazioni su Diego, ma la cosa importante è che si è allenato con noi ed è disponibile per la prossima gara. Diego è un grande attaccante ed una grande persona, adesso è concentrato totalmente sul Chelsea".

G.M.