Serie A, Romiti: "Tutte le squadre sono vendibili tranne la Juve"

ROMITI ROMA JUVENTUS - Il calciomercato cinese sta facendo la voce grossa in questa sessione di gennaio. Cesare Romiti, ex Ad tra gli altri di Fiat e Alitalia, ha sottolineato: "I cinesi non stanno drogando il mondo del calcio - ha detto l'ex dirigente a 'Tv 2000' - Tutte le squadre sono vendibili tranne la Juventus che è una tradizione, infatti mi addolora che la Fiat che era una tradizione sia stata venduta. Quando ero a Torino ho conosciuto i 'ragazzi' della Juventus, che ancora mi telefonano o li vedo. Romanista o juventino? Me lo chiedevano tanto che ad un certo punto ho risposto che Roma era mia moglie per sempre e la Juve la mia amante, che si ama moltissimo ma la si lascerà un giorno".



