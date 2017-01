Internacional, ESCLUSIVO: caso William, ecco la richiesta del club

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

20/01/2017 15:18

WILLIAM WOLFSBURG / E' scoppiato il caso William in casa Internacional. Nonostante la retrocessione del club, il 21enne è stato uno dei migliori esterni destri del campionato e, non a caso, ha calamitato le attenzioni di alcuni club europei. Il Wolfsburg è quello che si è mosso in maniera più concreta, presentando un'offerta da 3 milioni di euro, rispedita al mittente dal club gaucho. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, la richiesta dell'Inter è al momento ferma a 4.5 milioni di euro.