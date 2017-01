Calciomercato Roma, Rüdiger sul Chelsea: "Conte è un grande tecnico"

20/01/2017 15:02

ROMA RÜDIGER - Ha le idee chiare Antonio Rüdiger. Il difensore della Roma avverte i campioni d'Italia della Juventus per la corsa scudetto: "Voglio vincere, siamo ossessionati dalla vittoria, così come lo è Spalletti - ha detto il Nazionale tedesco a 'Sky Sport' - Siamo in corsa per tre obiettivi e dobbiamo assolutamente portare a casa un titolo". Rüdiger si è poi soffermato sul calciomercato e sull'accostamento al Chelsea la scorsa estate: "Se n'è parlato molto, posso solo dire che Conte è un grande allenatore. Ma io ho scelto di restare a Roma".

G.M.