Palermo, UFFICIALE: c'è la firma di Sunjic!

20/01/2017 14:54

PALERMO SUNJIC - Calciomercato.it ve lo aveva anticipato nei giorni scorsi, adesso c'è l'ufficialità: Toni Sunjic è un nuovo difensore del Palermo. Il club rosanero ha comunicato l'ingaggio del bosniaco, che arriva in prestito fino a giugno con diritto di riscatto dallo Stoccarda. "Sono molto felice di essere arrivato qui. Questa è una bella piazza, il tifo è molto caldo. Il mio obiettivo è quello di fare bene, aiutare la squadra a mantenere la categoria - le prime parole di Sunjic come riporta il sito web del club siciliano - Sono molto amico di Mato Jajalo, l'ho sentito in questi giorni e mi ha parlato in maniera positiva del Palermo. Voglio dare del mio meglio per i colori rosanero e per tutti i tifosi".

G.M.