Calciomercato Inter, pista insospettabile per Ranocchia?

20/01/2017 14:25

INTER RANOCCHIA CHELSEA - Sono ore calde per il futuro di Andrea Ranocchia, che potrebbe lasciare l'Inter in questo calciomercato invernale. Gli intermediari che curano la trattativa per la sua cessione - riporta 'Premium Sport' - avrebbero raggiunto in queste ore Londra per incontrare West Ham e Hull City, ma non solo: dietro l'angolo potrebbe esserci infatti anche l'interessamento del Chelsea. Antonio Conte nutre grande stima per il 28enne difensore fin dai tempi dell'avventura al Bari e potrebbe chiedere ai 'Blues' il suo ingaggio in prestito fino a giugno.

G.M.