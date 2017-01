Milan-Napoli, convocati Sarri: un'assenza in difesa per Sarri

20/01/2017 14:09

MILAN NAPOLI CONVOCATI - Non c'è Chiriches nella lista dei convocati del Napoli per l'anticipo di domani sera contro il Milan. Allenamento differenziato quest'oggi per il difensore rumeno, mentre si è allenato regolarmente Tonelli. Sono 21 i convocati di Maurizio Sarri per la gara di 'San Siro', compreso il febbricitante Albiol:



Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Maggio, Hysaj, Lasicki, Tonelli, Maksimovic, Strinic, Diawara, Jorginho, Allan, Hamsik, Rog, Zielinski, Insigne, Callejon, Giaccherini, Mertens, Pavoletti, Gabbiadini.

G.M.