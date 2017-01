DIRETTA Palermo-Inter, Pioli: "Stupito dalla serenità di inserimento di Gagliardini"

20/01/2017 14:00

PALERMO INTER PIOLI / Alla vigilia della delicata trasferta al 'Barbera' contro il Palermo, Pioli ha parlato in conferenza stampa, presentando le ultime news Inter. La sfilza di risultati positivi conferisce una certa fiducia ma contro il Palermo servirà molta attenzione. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it.

"Dobbiamo insistere, continuo a vedere atteggiamenti giusti nella squadra. Ma sappiamo anche che siamo passati da vittorie difficili, mentalmente dobbiamo essere pronti alla stesso tipo di partita anche per domenica. Gagliardini mi ha colpito la semplicità e la serenità con la quale si è inserito, si è fatto trovare pronto e ci ha dato quello che ci aspettavamo. Abbiamo speso tanto in queste due partite, dovrò essere bravo a scegliere bene per avere ritmo e intensità. Tutti i giocatori lavorano bene, sono soddisfatto di poter scegliere tra tanti giocatori forti. Ultimamente abbiamo pagato tanto su poche occassioni concesse, concediamo molto meno. Stiamo lavorando ancora per crescere sotto questo punto di vista, a squadra schierata dobbiamo fare meglio, insistiamo su quello"

