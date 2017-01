Coppa Italia, giudice sportivo: stangata per Zarate

20/01/2017 13:22

GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA / Stangata per Mauro Zarate. Il giudice sportivo di Coppa Italia ha inflitto all'attaccante argentino della Fiorentina una squalifica di tre giornate "per condotta violenta avendo, al 26° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio un calciatore della squadra avversaria". Potrà quindi tornare in campo solo se i viola raggiungeranno la finale. Un turno di stop anche per Barreca del Torino e Radovanovic del Chievo.

M.R.