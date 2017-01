Milan-Napoli, Sarri: "Non firmo per il secondo posto. E' emergenza difesa"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

20/01/2017 13:15

MILAN NAPOLI SARRI / Alla vigilia della sfida contro il Milan a 'San Siro', il tecnico azzurro, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa, commentando le ultime news Napoli. Ecco quanto evidenziato a 'Calciomercato.it': "Io non mi emoziono quasi mai. Con Maradona ero commosso. Per quelli della mia generazione, Maradona rappresenta il calcio e per il Napoli tutto. Sono poi personaggi che vadano al di là della maglia. Spero che lasci certe sensazioni anche ai giocatori, anche se non l'hanno vissuto direttamente".

ANCELOTTI - "E' dall'anno scorso che parla di me e la cosa non può farmi che piacere. Probabilmente si riferisce a un modo di gioco in Italia che non era usuale qui. Oggi sta venendo fuori con 3-4 allenatori. Se parla di cambiamento italiano, mi fa piacere pensi che sia stato uno dei primi a innescarla".

EMERGENZA DIFESA - "C'è stata per tutta la settimana. La gara è stata preparata con i centrali della Primavera. E' una problematica seria. Albiol ha qualche linea di febbre e si spera di recuperarlo. Maksimovic abbastanza bene e Tonelli dolorante. Domani valuteremo le loro condizioni, per poi decidere".

MARADONA - "Se hai un calciatore che vince un Mondiale da solo, lo fai giocare dove vuole. Per me è stato il più grande di tutti e quando hai dinanzi il talento puro devi solo adattare a lui gli altri dieci giocatori".

Milan-Napoli, Sarri presenta il matc e non firma per il secondo posto Champions

MILAN - "E' una gara che può dirci a che punto siamo. Grazie a Montella hanno fatto dei grandi passi in avanti, ricompattando l'ambiente. Cosa non facile dopo le ultime stagioni. Sarà una gara difficile, in un campionato in cui se vuoi restare in alto non devi sbagliare nulla contro le medio-piccole. Sarà un banco di prova forte e feroce per noi, così come per loro".

JUVENTUS - "Firma per il secondo posto? Io non firmo nulla, per nessun posto. Se avessi firmato 10 anni fa, l'avrei fatto per la serie C probabilmente. Avrei fatto una ca...ta. Detto questo, la Juve è di un'altra categoria. Basta leggere il bilancio".

SUSO-BONAVENTURA - "Sono giocatori forti, bravi a saltare l'uomo. Sono migliorati anche nel gioco tra le linee in mezzo al campo. Sono giocatori forti e dunque pericolosi".

PAVOLETTI - "Sta bene ma non ha la condizione dei compagni di squadra. E' normale dopo due mesi d'allenamenti per recuperare. E' il cane che si morde la coda. Non ha grande condizione fisica e dovrebbe giocare per trovarla".

MAKSIMOVIC - "Cambiare un certo modo di giocare non è automatico. In allenamento è diverso. Certe cose vengono più facili rispetto alla partita. Sapevamo che sarebbe stato un discorso alquanto lungo. Basta guardare quest'anno quanto sia cresciuto Chiriches in chiave di rendimento rispetto allo scorso anno. Spero Maksimovic abbia la pazienza di aspettare la fine del percorso".

COPPA D'AFRICA - "Fossi un presidente, sarei pronto a ogni tipo di battaglia legale per far tornare i calciatori in rosa. Se avessimo avuto Koulibaly, sarebbe stato tutto più semplice in questa fase d'emergenza".

ALLAN - "Sta facendo meglio rispetto allo scorso anno. Abbiamo però Zielinski, destinato a una grande carriera. E' dunque più difficile giocare".