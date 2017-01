Serie A, designazioni arbitrali della 21a giornata: Rocchi per Milan-Napoli

20/01/2017 13:12

SERIE A 2A GIORNATA ARBITRI / Sul sito ufficiale dell'AIA è stata diramata la lista delle designazioni arbitrali per la seconda giornata del girone di ritorno di serie A. Per Milan-Napoli è stato scelto Rocchi, mentre per l'altra sfida di cartello, Juventus-Lazio, ci sarà Massa.

Ecco la lista completa degli arbitri selezionati:

Atalanta-Sampdoria - Rizzoli

Bologna-Torino - Ghersini

Chievo-Fiorentina - Maresca

Empoli-Udinese - Russo

Juventus-Lazio - Massa

Genoa-Crotone - Mariani

Milan-Napoli - Rocchi

Palermo-Inter - Irrati

Pescara-Sassuolo - Valeri

Roma-Cagliari - Guida

L.I.