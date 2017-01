Calciomercato Fiorentina, Kalinic rifiuta la Cina: "Resto qui ma quanta pressione..."

20/01/2017 13:04

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC / L'attaccante della Fiorentina, al centro di svariate voci di mercato, ha confermato la propria volontà di permanenza alla viola.

Kalinic, a un passo dalla Cina, resterà nella rosa di Sousa. Lo ha confermato lo stesso attaccante, intervistato da 'sportske novosti': "Resto alla Fiorentina. E' questa la mia decisione. Voglio ancora giocare in Italia, facendolo nel club in cui sono da due anni. Mi trovo bene qui. Quanta pressione sul mio trasferimento. Tutti mi spingevano in Cina. E' come se la stampa si volesse sbarazzare di me. Non la Fiorentina e tanto meno i suoi tifosi".

L.I.