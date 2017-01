Calciomercato Serie A, tutte le trattative UFFICIALI aggiornate al 20 gennaio

Marco Di Nardo

20/01/2017 12:40

CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO – Torna il consueto appuntamento di Calciomercato.it che vi propone giornalmente tutte le trattative e le operazioni ufficiali portate a termine dalle squadre di Serie A fino ad oggi. In attesa che incominci la 21esima giornata di campionato, i club continuano ad imbastire nuove operazioni di mercato, cercando di sfruttare al massimo gli ultimi dodici giorni a disposizione, prima che termini anche la sessione invernale.

Nelle ultime ventiquattro ore, Bologna e Chievo, hanno ufficializzato la cessione di due attaccanti: per gli emiliani, è stato confermato il passaggio di Floccari alla Spal a titolo definitivo mentre i veneti, hanno ceduto in prestito con diritto di riscatto, Floro Flores al Bari.