Calciomercato Roma, si insiste per Defrel: la chiave è Pellegrini - le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

F.S. / E.T.

20/01/2017 12:55

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL - Il Sassuolo del patron Giorgio Squinzi, ufficialmente, continua a fare muro per Gregoire Defrel. L'ultimo, in ordine temporale, a ribadire l'incedibilità nella finestra invernale del calciomercato del 25enne attaccante transalpino, è stato il direttore sportivo degli emiliani, Stefano Carnevali: "Dalla Roma direttamente non ci è arrivato nulla e in ogni caso noi non vogliamo venderlo in questa sessione perché non vogliamo indebolire la squadra", ha spiegato ieri ai cronisti presenti all'ATA Hotel di Milano il dirigente dei neroverdi.

Calciomercato Roma, spiragli per Defrel: l'agente lavora per bloccare la trattativa col Sassuolo facendo leva su Pellegrini

Eppure, l'agente dell'ex Foggia, Cesena e Parma, Giampiero Pocetta - secondo quanto appreso dalla nostra redazione - continua a lavorare alacremente per tentare di sbloccare la situazione, vista la chiara volontà del suo assistito di trasferirsi nella Capitale immediatamente. Ieri infatti, il procuratore era in missione nel comune in provincia di Modena per tentare di convincere il Sassuolo. La chiave per liberare Defrel, potrebbe essere quella (già paventata in passato) che porta il nome di Lorenzo Pellegrini, tra l'altro, assistito anche lui da Pocetta. Il 20enne centrocampista degli emiliani e della nazionale Under-21 infatti, potrebbe tornare a Roma in virtù del 'gentlemen's agreement' (quindi non necessariamente vincolante, qualora ad esempio il giocatore non sia d'accordo) sancito dalle due società: i giallorossi hanno la possibilità di riscattare il cartellino del ragazzo in estate per una cifra prestabilita di 10 milioni di euro. A questo punto, il club di Trigoria, in cambio del via libera su Defrel, potrebbe non riacquistare il calciatore, lasciandolo al Sassuolo. Chiaramente, il Sassuolo dovrà a sua volta trovare un sostituto di Defrel, qualora decidesse di avallarne la cessione. Se ne continuerà a parlare nei prossimi giorni quindi: i margini non sono amplissimi ma delle percentuali di riuscita dell'affare ci sono. Ad agevolare il tutto, potrebbero influire i buoni rapporti tra le due società, come del resto testimonia anche l'affare Federico Ricci, arrivato alla corte di Eusebio Di Francesco, lo scorso agosto in prestito proprio dalla Roma. Il ds Massara farà di tutto per accontentare il tecnico Luciano Spalletti che ha espresso chiare parole di stima nei confronti di Defrel, primo vero obiettivo per l'attacco del calciomercato Roma.