DIRETTA - Milan-Napoli, Montella: "Corriamo rischi per crescere. Niang influenzato". Segui il LIVE

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

20/01/2017 12:00

MILAN NAPOLI MONTELLA / Alla vigilia della delicata sfida di 'San Siro' tra Milan e Napoli, il tecnico rossonero, Vincenzo Montella, si è presentato in conferenza stampa per commentare le ultime news Milan. Ecco quanto evidenziato da 'Calciomercato.it': "E' una gara d'alto livello, - ha dichiarato a 'Milan TV' - contro un avversario che è nel momento migliore della propria stagione. Il Napoli viene da tanti risultati utili consecutivi. Sono abituati a certe gare e hanno un pizzico d'esperienza in più. E' un orgoglio confrontarci con una squadra di questo livello, con mentalità internazionale".

ASSENZE - "Il Napoli è stato costruito per fare la Champions, dunque ha un budget superiore. Questo lo dico a Sarri, che a certi concetti tiene molto. Hanno due giocatori in ogni ruolo, quasi dello stesso livello. Non cambia dunque molto, nonostante le assenze che hanno".

NIANG-ANTONELLI - "Si allenato per un paio di giorni ed è da valutare, così come Niang, che ha avuto l'influenza e ieri non si è allenato".

MERTENS - "Sarà necessario stare attenti, dato che sono abili con i tagli di Callejon e gli inserimenti dei centrocampisti. Proveremo a bloccare le loro soluzioni".

Milan-Napoli, ha inizio la conferenza stampa di Montella

NIANG - "Ha avuto un calo dovuto a un virus. Questo l'ha condizionato, facendogli perdere un po' di sicurezza. Sta facendo bene in allenamento ma ieri ha avuto un altro attacco di questo tipo. Potrebbe bastare anche un solo episodio positivo. Ha fatto vedere di voler colmare le proprie lacune ma l'errore è voler anticipare tutto. E' un percorso composto da vari gradi. E' mia volontà recuperarlo, fin quando sarà qui".

SOSA - "Non si è mai imposto nelle grandi squadre ma vi ha transisato comunque. Ora è maturo e consapevole. Credo che, pur giocando in un ruolo non proprio suo, ha saputo dare una mano quando chiamato in causa. Ha bisogno d'essere sostenuto. Ha giocato di certo meno di quanto si aspettasse e noi ci aspettassimo".

CRITICHE - "Ci sono cose da migliorare, se vogliamo ambire a qualcosa d'importante. Si sta lavorando anche al presente, mi auguro, non soltanto al futuro. Ovvio che, data la crescita che c'è stata, siano aumentate le critiche, perché mutano le aspettative. La concorrenza è molto alta e se pensi costantemente a fare qualcosa in più dell'Europa League, rischi anche di non entrarci".

BERLUSCONI - "Sento spesso il presidente. E' molto partecipe e vicino alla squadra. Se non mi dovesse chiamare, v'avverto (ride ndr)".

DEULOFEU - "Non lo immagino nel mio Milan, perché è di un'altra squadra".

DONNARUMMA - "E' di certo tra i giovani più forti a livello mondiale. Ha una serenità in certi momenti della partita e anche nella gestione dell'esposizione mediatica".

DIFETTI - "Chi ha successo nella vita, esce dalla propria zona di comfort, correndo dei rischi. Stiamo provando a fare questo con i ragazzi".

LOCATELLI-ROMAGNOLI - "I 14 che scenderanno in campo saranno i migliori. Non dobbiamo avere alibi preventivi. Fa parte del calcio. Ogni tanto qualche squalifica c'è".

SARRI PERSONA - "Atteggiamento e battute? Siamo due generazioni diverse (ride ndr). Basta questo, lo stimo come allenatore".

