VIDEO CM.IT - IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Alberto Paloschi

Maurizio Russo

20/01/2017 11:46

PALOSCHI LAZIO CHIEVO / A guardare la classifica si direbbe che non hanno niente in comune. La prima sta cullando il sogno Champions, la seconda viaggia ad una media da campionato tranquillo e la terza è pericolosamente invischiata nella lotta per non retrocedere. Eppure il calciomercato Lazio in questa sessione invernale si sta intrecciando con quello di Chievo e Palermo: obiettivo comune di tutte queste squadre è Alberto Paloschi. Il 27enne centravanti lombardo fatica a trovare spazio nell'Atalanta e sta pensando di cambiare maglia già a gennaio. Inzaghi ha dato il suo ok all'arrivo di Paloschi come vice Immobile per far rifiatare il centravanti della Nazionale; i veronesi lo riaccoglierebbero volentieri visto quanto fatto in passato con la maglia gialloblu e per rimpiazzare il partente Floro Flores, mentre i siciliani cercano un bomber da affiancare a Nestorovski per cercare di evitare la retrocessione in Serie B.

Calciomercato Lazio, sfida a Chievo e Palermo per Paloschi

Nato a Chiari, in provincia di Brescia, e cresciuto nella Cividatese, Paloschi entra a far parte del settore giovanile del Milan ad appena 12 anni. Fa tutta la trafila fino alla Primavera con i rossoneri ed esordisce in Serie A nella stagione 2007-08 segnando dopo appena 18 secondi dal suo ingresso in campo contro il Siena. L'anno dopo si trasferisce in compartecipazione al Parma retrocesso in Serie B per 2,25 milioni di euro. Dopo due stagioni e mezza in gialloblu, viene riscattato dai rossoneri che lo cedono nuovamente in comproprietà, stavolta al Genoa, nel gennaio 2011. Nell'estate dello stesso anno torna al Milan per 4,35 milioni e viene girato in prestito al Chievo. I veronesi dapprima riscattano la metà del suo cartellino e poi nel 2013 lo acquistano interamente a titolo definitivo per una somma complessiva di 6,5 milioni. Nella scorsa sessione invernale di calciomercato, Paloschi risponde alla chiamata della Premier League e va a giocare nello Swansea di Guidolin per 10 milioni di euro. La scorsa estate l'Atalanta lo ha riportato in Italia per 7,5 milioni. Il suo attuale valore di mercato si aggira intorno ai 4-5 milioni, ma c'è da chiedersi se i bergamaschi siano disposti a venderlo considerata già la partenza di Pinilla nel reparto offensivo.