Calciomercato Roma, Feghouli: "So che interesso a due squadre"

20/01/2017 11:38

CALCIOMERCATO ROMA FEGHOULI / I propositi di addio di Dimitri Payet e il contestuale ritorno al gol di Sofiane Feghouli hanno complicato i piani di calciomercato della Roma. Ai microfoni di 'Sky Sports UK', l'attaccante algerino ha fatto il punto della situazione, chiudendo le porte ad un suo trasferimento. "Non sto pensando di lasciare il West Ham. So che due squadre sono interessate a me, ma ho un contratto che voglio rispettare. Darò tutto per aiutare la squadra. Londra è una grande città e mi piace molto. Per ogni calciatore è dura restare fuori, ma ora le cose stanno andando meglio e sono contento".

D.T.